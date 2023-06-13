قبل عرض الجزء الثانى.. WATCH IT تستعرض أهم احداث مسلسل "ريفو 1" (فيديو)

تستعد منصة WATCH IT الرقمية لعرض الجزء الثاني من مسلسل “ريفو” الذي يخوض بطولته النجم أمير عيد مطرب فريق “كايروكي” وذلك خلال الأيام المقبلة.

ونشرت منصة WATCH IT الرقمية مقطع فيديو عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلقة تضمن أهم مشاهد وأحداث الجزء الأول من مسلسل “ريفو” لتذكير الجمهور بها وذلك قبل انطلاق عرض الجزء الثاني خلال الفترة القليلة المقبلة، وحمل الفيديو شعار “الحكاية لسه ماخلصتش”.

ويعتبر مسلسل “ريفو” وهو أحد أعمال منصة WATCH IT الأصلية وحقق الجزء الأول والمكون من 10 حلقات فقط نجاحا كبيرا فور عرضه عبر منصة WATCH IT في شهر يونيو من العام الماضي، وقررت الجهة المنتجة للعمل إنتاج جزء جديد من العمل بعد ردود الأفعال القوية التي حققها المسلسل بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته.

وكان أبطال مسلسل "ريفو 2” بدأوا فى تصوير أحداث الجزء الجديد منذ حوالى 9 أشهر وتحديدًا فى شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعدة مناطق متفرقة منها مدينة نصر، وانتهى صناع وأبطال العمل في شهر مايو الماضي من التصوير بشكل كامل والذي يضم كلا من أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، تامر هاشم، مينا النجار، حسن أبوالروس، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، هشام الشاذلي، عمرو جمال، محمد متولى، ملك الحسيني ويوسف حشيش.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثاني لمسلسل "ريفو" على منصة Watch IT قريبًا، والذي تعود فيه ركين سعد لتقديم شخصية مريم واستكمال رحلة صراعها من أجل إخراج سيناريو والدها المتوفي عن باند ريفو إحدى أشهر الفرق الموسيقية بالتسعينيات، ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.