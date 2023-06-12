محافظ الغربية يتفقد توسعة طريق المحلة ورصف محور المعامل وتطوير كورنيش الغفران

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، أعمال توسعة طريق طنطا المحلة وأعمال تطوير مدخل مدينة طنطا من جهة سكة المحلة.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل والذي يتم إنشائه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، وتابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء كورنيش الغفران والذي يمتد من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 3 كم ومتوسط عرض ما بين 15 إلى 25 متر، ليكتمل بعدها ازدواج الكورنيش بداية من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون داون.

ورافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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