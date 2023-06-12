برلمانى يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى بإنشاء مقبرة الخالدين

أشاد النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، والذي يعد انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وذلك بعد أن وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

وقال طايع في تصريحات له، إن هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية علي الحفاظ علي رموزها الذين ساهموا في رفعة الوطن والحفاظ علي مسيرة البلاد عبر التاريخ.

كان وجه الرئيس السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.