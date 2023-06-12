قائد قوات الصاعقة: نمتلك قوات نظامية ذات تنظيم وتشكيل وتدريب خاص

قال اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد الصاعقة المصرية، إن الصاعقة قوات فدائية نظامية ذات تنظيم وتشكيل وتدريب خاص، وهذه القوات هدفها الأساسي هو تنفيذ المهام الخاصة بكل قوة وشجاعة وبسالة.

الصاعقة المصرية

وأكد اللواء محمد أبو الفتوح، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قوات الصاعقة تلقت تدريبات على أعلي مستوي، وقد تم إنشاء مدرسة الصاعقة المصرية 1957، والتي لها ارتباط بالنضال الوطني التاريخي، معبراً:" قوات الصاعقة تصدت للعدوان الثلاثي على مصر فى 1956، إضافة إلى مشاركتها فى حرب اليمن، وحرب 1969".

تنفيذ المهام

وتابع:" قوات الصاعقة المصرية مؤهلة لتنفيذ المهام براً وبحراً وجواً، أي أن هذه القوات تدافع عن الوطن بكل أرض وموقف".

واستطرد:" الصاعقة المصرية تستخدم الأسلحة الخفيفة وتتمتع بالكفاءة الفنية، وتتميز بتنوع التسليح للقيام بكل العمليات والمهام المختلفة، من خلال أفضل العناصر من الضباط خلال تواجدهم في الكلية الحربية وضابط الصف والجنود، برغبتهم وقدراتهم الخاصة.