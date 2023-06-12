قائد قوات الصاعقة: طائرات “الدرون” أثبتت فاعليتها في مكافحة الإرهاب

حرص اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة المصرية، على شرح الأسلحة التي تستخدمها قوات الصاعقة، بالإضافة إلى طريقة استخدام المركبات والروبوت وتوفير المعلومات في مواجهة الإرهابيين.

القوات المسلحة المصرية

وأكد اللواء محمد أبو الفتوح، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة تستخدم حالياً الطائرات الدرون والموجهة بدون طيار في مواجهة الإرهابيين.

وأضاف أن الطائرات الدرون والموجهة بدون طيار نستخدمها في الاستطلاع والرصد لمواجهة الإرهابيين والعمليات وأثبتت قدراتها وفعاليتها.

الصاعقة المصرية

وأكمل: " قوات الصاعقة شاركت في حرب الاستنزاف على مدار 1100 يوم، كما أن الصاعقة المصرية عبرت خط بارليف واسرت الإسرائيليين ودمرت دبابات وأهداف للعدو في حرب الاستنزاف".

وتابع:" الصاعقة المصرية لعبت دورا كبيرا في الاعداد لنصر أكتوبر ، مشيرًا إلى أن أول أسير إسرائيلي كان من نصيب قوات الصاعقة فى معارك الاستنزاف، وفى أول يوليو 1967 الصاعقة المصرية نفذت أهم معركة فى رأس العش".