إنشاء "مقبرة الخالدين".. فتحى عفيفى: "مبادرة رئاسية تحفظ لمصر تراثها"

أشاد الفنان التشكيلي فتحي عفيفي، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء مقبرة الخالدين إلى جانب العديد من الخطوات الجادة حفاظًا على التراث المصري باعتباره جزءًا من هويتنا وتاريخنا.

وقال عفيفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن فكرة إنشاء مقبرة للخالدين، كان حلمًا ينتظر التحقيق، حفاظًا على تاريخ الوطن وهويته، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه انطلاقًا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.