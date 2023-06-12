بطل "مغامرات جيمو": الدولة دعمت العرض بأكثر من نصف مليون جنيه

عرض برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، فقرة خاصة عن كواليس تصوير العرض المسرحي "مغامرات جيمو" لدمج ذوي الهمم.

واستضاف البرنامج، إثنين من ذوي الهمم من أبطال العرض المسرحي، نيرة عصام أحد أبطال العرض، وكريم الحسيني بطل العرض المسرحي.

من جانبه، وجه الفنان كريم الحسيني، بطل العرض المسرحي "مغامرات جيمو"، الشكر لكل من ساهم في خروج العرض للنور من أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن العرض تكلف أكثر من نصف مليون جنيه دعم من الدولة، مجاني لكل الأطفال الذين يريدون مشاهدة العرض المسرحي.

وأعربت نيرة عصام أحد أبطال عرض "مغامرات جيمو"، عن حبها الشديد للمسرحية، لافتة إلى أنها تشعر أنها تخرج طاقتها خلال مشاركة زملائها في العرض، كما أنها تمارس موهبتها في العزف على "الفلوت" خلال أحداث العمل.

وأشار فجر الحسيني، بطل مسرحية "مغامرات جيمو"، إلى أن مشاركته هي الأولى من نوعها على المسرح، إلا أنه شارك قبل ذلك في فيلمين قصيرين الأول "السيارة" وكان فيلما روائيا قصيرا، ونجح وحصل على جوائز عديدة، والثاني فيلم "بلالين" فيلم قصير أيضا وحقق جوائز كبير ويعمل أغاني.