خبير اقتصادى: جهود الدولة حققت الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

قال أستاذ الاقتصاد الزراعي، عصام صيام، إن الاكتفاء الذاتي يختلف عن الأمن الغذائي، والأخير يعني نسبة ما ننتجه من السلع إلى الإنتاج الكلي.

وأضاف صيام خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه كلما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي كلما كانت الدولة عرضة للتأثر بالمخاطر العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: أن الدولة قامت بجهود كبيرة في مجال الأمن الغذائي، ولدينا العديد من السلع فيها اكتفاء من المحاصيل مثل الخضر والفاكهة وأصبحنا نصدرها، كما لدينا اكتفاء من الأرز، وكذلك الدواجن والأسماك لدينا منها 80%، مشيرًا إلى أن الدولة ركزت على القمح والذرة والزيوت لأنهم محور للأمن الغذائي.

محاور الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وتابع: "الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من بينها كانت التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة التي وصلت لـ 4 ملايين فدان منها ما يستخدم لانتاج الغذاء لسد الفجوة الغذائية، بإجمالي تكلفة تقديرية وصلت لـ 800 مليارات جنيه تكاليف تقديرية لهذه المساحة.

وأكد أن مصر رصدت 50 مليار دولار من أجل محطات تحلية مياه البحر، وتنقية مياه الصرف الزراعي، وكذلك نظم الري الحديث، بالإضافة لمحور التخزين الاستراتيجي.