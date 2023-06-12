الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق قاتلي طفل إلى محكمة الجنايات بالأقصر

محكمة
محكمة

أحالت محكمة جنايات الأقصر أوراق متهمين قتلا طفلاً وألقيا جثته فى إحدى ترع المحافظة إلى المفتى لإصدار الرأي الشرعى فى إعدامهما.

المتهمان هما: "ه.ب" 42 سنة، و"ف.ب" 24 سنة، مقيمان فى منطقة المدامود، قد ثبت اتهامهما بقتل الطفل "محمود جابر محمد" بسلاح أبيض عبارة عن "سكين".

وكشفت تحريات رجال المباحث عن ان المتهمين باستدراج الطفل إلى إحدى الغرف بمكان السكن الخاص بهما، وقامت إحداهن بخنقة بقطعة قماشية والثانية طعنته بسكين كان بحوزتها، حيث اشترك في الجريمة "م.م" 18 سنة، مقيم بمنطقة أبوالجود، وذلك نتيجة خلافات بينهم وبين والد الطفل القتيل، وبعد التأكد من وفاته .

أضافت التحريات قيام المتهم الثالث بنقل جثمانه بدراجة بخارية وألقى جثمان الطفل فى ترعة العرب منطقة القباحى الشرقى، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتمت إحالة القضية للمحاكمة.

إحالة أوراق قاتل الرأي الشرعي في إعدامهم النيابة العامة تحريات رجال المباحث جنايات الأقصر فضيلة المفتي

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