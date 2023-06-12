إحالة أوراق قاتلي طفل إلى محكمة الجنايات بالأقصر

أحالت محكمة جنايات الأقصر أوراق متهمين قتلا طفلاً وألقيا جثته فى إحدى ترع المحافظة إلى المفتى لإصدار الرأي الشرعى فى إعدامهما.

المتهمان هما: "ه.ب" 42 سنة، و"ف.ب" 24 سنة، مقيمان فى منطقة المدامود، قد ثبت اتهامهما بقتل الطفل "محمود جابر محمد" بسلاح أبيض عبارة عن "سكين".

وكشفت تحريات رجال المباحث عن ان المتهمين باستدراج الطفل إلى إحدى الغرف بمكان السكن الخاص بهما، وقامت إحداهن بخنقة بقطعة قماشية والثانية طعنته بسكين كان بحوزتها، حيث اشترك في الجريمة "م.م" 18 سنة، مقيم بمنطقة أبوالجود، وذلك نتيجة خلافات بينهم وبين والد الطفل القتيل، وبعد التأكد من وفاته .

أضافت التحريات قيام المتهم الثالث بنقل جثمانه بدراجة بخارية وألقى جثمان الطفل فى ترعة العرب منطقة القباحى الشرقى، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتمت إحالة القضية للمحاكمة.