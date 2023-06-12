انتقادات برلمانية لمحافظ الإسكندرية بسبب توقف إنشاء نادي السيالة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة د. محمود حسين بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية لتفقد بعض المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على المعوقات التي تواجه الاندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق سيد بشأن تقاعس مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، بالتنسيق مع المحافظة على مساعدة نادي السيالة بحي الجمرك،في استكمال المشروعات الاستثمارية بالنادي.

أعرب النائب طارق سيد خلال مناقشة الطلب عن استيائه لعدم استكمال باقي الأعمال الإنشائية بالنادي (ملاعب ومكاتب إدارية وحديقة ألعاب ودورات مياه وصالة شتوية متعددة الأغراض وغرف خلع ملابس)، مطالبا بضرورة تسهيل الإجراءات لنادى السيالة حتى يتسنى له استكمال مشروعه الاستثماري لخدمة أهالي المنطقة وأعضاؤه.

وأفادت الدكتورة صفاء مديرة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بأن مديرية الشباب والرياضة قامت بإدراج انشاء ملعب خرساني بنادي السيالة في الخطة الاستثمارية للمديرية في العام المالي 2017/2018 بمسطح 800 متر مربع وملحق به غرفتين خلع ملابس بتكلفة 297280 جنيه (فقط وقدره مئتان سبعة وتسعون الفا ومئتنا وثمانون جنيه)، كما قامت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بإدراج تطوير المقر الإداري للنادي بالخطة الإضافية للمديرية 2017/2018 في الخطة الاستثمارية للمديرية في العام المالي 2017/2018 بتكلفة 44285 جنيه (فقط وقدره أربعة واربعون الفا ومئتان وخمس وثمانون جنيه).

وأشارت الي أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية قامت بإدراج بإنشاء ضلع سور خارجي للنادي الموازي ناحيه الطريق وذلك في الخطة الإضافية للمديرية للعام المالي 2018/2019م بتكلفة تقدريه 252925 جنيه (فقط وقدره مئتان واثنان وخمسون الفا وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه)، قامت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بإدراج أنشاء 3 اضلاع سور ناحية الشاطئ في الخطة الاستثمارية للمديرية في العام المالي 2019/2020م بتكلفة 265675 جنيه (فقط وقدره مئتان وخمسة وستون الفا وستمائة وخمس وسبعون جنيه) ليصبح إجمالي ما تم صرفه من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على الانشاءات بنادي السيالة يساوى 860165 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وستون الفا ومائة وخمس وستون جنيه) على مدار ثلاث سنوات متتالية، وتم دعم النادي من قبل الوزارة والمديرية بأجمالي مبلغ 29436.04 (تسعة وعشرون الف وأربعمائة ستة وثلاثون جنيه منذ 2019 حتى 2022.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة نادى السيالة قام بطلب طرح المسطح المتبقي من النادي للاستثمار لعمل مكاتب إدارية ودورات مياه وركن اجتماعي يحتوى على اوفيس وصالة شتوية وحديقة أطفال مع استكمال تشطيب الملعب الخرساني القائم، كما أضافت بأن المديرية قامت بعرض طلب مجلس إدارة نادى السيالة على السلطة المختصة وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقة معالى وزير الشباب والرياضة وجاءت موافقته في30/5/2021 على انشاء ملعب نجيل صناعي واستكمال الملعب الخرساني وإقامة مكاتب إدارية ودورات مياه واوفيس وركن اجتماعي وصالة شتوية وحديقة أطفال لمدة 9 سنوات.

وقام نادى السيالة بطرح مزايدة عامة بنظام حق الانتفاع لإنشاء ملاعب مفتوحة ومكاتب إدارية وحديقة العاب ودورات مياه وصالة شتوية للأعضاء (مباني خفيفة) بنادي السيالة الرياضي والتي رست على شركة تراست للمقاولات وتم استلام الموقع في 1/9/2021، واثناء السير لاستخراج بعض التصاريح اللازمة للبدء في اعمال المزايدة المطروحة وحيث ان حي الجمرك هو جهة الاختصاص، فقد تم عرض مذكرة من مكتب المستشار القانوني للمحافظة في 15/5/2022 توصى برفض الطلب المقدم من نادى السيالة الرياضي في إقامة بعض المنشآت في الأرض المخصصة له في حي الجمرك على النحو الوارد وعلى حي الجمرك والإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومديرية الشباب والرياضة والتقييد بذلك.

أكدت أن تأشيرة المحافظ جاءت يحجب الرؤيا ويعتمد الرأي وفقا للقانون"، وفى 24/1/2023 تم مخاطبة المحافظة وعرض الامر عليهم وقد انتهى فيه رأى المديرية نحو توجيه المحافظة باتخاذ اللازم نحو تسهيل الإجراءات لنادى السيالة حتى يتسنى له استكمال مشروعه الاستثماري لخدمة أهالي المنطقة والأعضاء وحتى تاريخه لم يتم موافاتنا بما تم، تم تشكيل لجنة من المديرية للفحص وحل المشكلة، كما ورد الينا كتاب وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الرياضة الذى يفيد على إدارة النادي لاختيار بين أحد الامرين، (الامر الأول فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة صاحبه حق الانتفاع، والامر الثاني تنفيذ اعمال الملاعب المكونة من النجيل الصناعي وملعب اكريلك فقط لنادى السيالة بما لا يحجب رؤية البحر طبقاً لكتاب حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد العرض على الشركة صاحبه حق الانتفاع بالموافقة)، وفي 9/5/2023 تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للأداء الرياضي (الوزارة) لفحص المشكلات التي تعوق استكمال بعض المشروعات الاستثمارية بنادي السيالة.

أوصت لجنة الشباب بإعادة العرض من قبل وزارة الشباب والرياضة على محافظ الإسكندرية لتسهيل الإجراءات لنادى السيالة حتى يتسنى له استكمال مشروعه الاستثماري وذلك خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع وإفادة اللجنة بالرد، وقيام لجنة الشباب والرياضة.