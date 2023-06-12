رمضان عبدالمعز: الزكاة تضاعف الأموال والأرزاق وتزيد البركة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن البركة مخلوق رائع من مخلوقات الله، وهو يعني النماء والزيادة، مردفا: "ليس مهم حجم ما تملكه، ولكن المهم أن يبارك الله لك فيه، وأن يكون قلبك مليان غنى".

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "لكي تزيد البركة أمامك خطوات تنفذها منها الدعاء، أن تدعو الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا".

ونصح رمضان، بالدعاء التالي: "اللهم اهدِنا فيمَن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت"، معقبًا: "5 دعوات فيهم كل حاجة".

وأوضح أمه من الأمور الجالبة للبركة التفرغ لعبادة الله جل جلاله، لافتا إلى أن بعض الناس يتخيل أن العبادة تقلل الرزق، أو تعركله عن طلب الرزق، ولو ظن هذا تبقى كارثة، مردفا: "هذا لا يعني التوقف عن العمل، ضروري تصلي وتشتغل، نؤدي عملنا على أكمل وجه، فالعبادة لا تعطلنا عن العمل".

وأردف: "من أمثلة العبادة الصلاة والزكاة، ومن يبخل في أداء الزكاة يبخل على نفسه ويشقيها على نفسه"، وذكر قول الله "وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"، موضحًا أن الزكاة تضاعف الأموال والأرزاق والخيرات، وتضاعف الحسنات والدرجات.