"الشباب والرياضة": انطلاق أول فريق للدراجات الهوائية بالوادي الجديد

أكد السيد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، الاثنين، انطلاق فريق الدراجات الهوائية الأول في الوادي الجديد.

أضاف شوقي أن فريق الدراجات الهوائية الأول من نوعة في المحافظة والتابع لإدارة الشباب بمركز الخارجة تحت قيادة الدكتور علي عبد العظيم قائد الفريق، مؤكداً أن الفريق شارك تجريبياً في بعض المسابقات وحصل على مراكز متقدمة.

قال الدكتور علي عبد العظيم، قائد فريق الدراجات الهوائية بالوادي الجديد، إنه بناء على تعليمات بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الحديد وراعي الشباب والرياضة على أرض المحافظة، تم إنطلاق وتدشين أول فريق للدراجات الهوائية في المحافظة للمشاركة في اي فعاليات ومسابقات داخل وخارج المحافظة.

أضاف أن هوايته منذ نعومة أزافرة هي الدرجات ، حيث كان لدية دراجة منذ صغره كان يستقلها في كل مكان ويقضي لاسرته كل متطلباته بهذه الدراجة التي كان يهتم بها ويعشق قيادتها.

تابع أن من عشقه لهواية ركوب الدراجات والاهتمام بها بدء في التدريب على ممارسة هذه اللعبة الشيقه بدراجته الخاصة، حيث شارك في أول مارسون بمدينة الخارجة والذي أطلقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وكان من ضمن المشاركين الفريق الاحتياطي لمنتخب مصر للدراجات الهوائية استطعت خلال المارسون تحقيق المركز الأول لمحافظة الوادي الجديد.

وأكد د.علي أن حصولي على المركز الأول دفعني أن ادشن فريق للدراجات الهوائية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يكون مسجل بشكل رسمي لممارسة هوايتنا وتحويلها للاحتراف.

وقال إسلام سيد أحد أعضاء فريق الدراجات الهوائية بمحافظة الوادي الجديد، إن فكرة الدراجات جاءت من الدكتور علي الذي دفعة لشراء درتجة هوائية لممارسة هذه الهواية التي لها مستقبل كبير في الرياضة بمصر، مؤكداً أننا كمحافظة حدودية استطعنا تدشين اول فريق رسمي للدراجات الهوائية هو في حد ذاته إنجاز رياضي من مديرية الشباب بالوادي الجديد.