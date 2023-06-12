محافظ أسوان: بدء أعمال تقوية خطوط مياه الشرب لمشروع الإسكان المتميز

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جارى العمل لاستكمال تنفيذ مشروع متكامل كحل دائم ومستقبلى بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة اللواء إيهاب خضر، لتقوية خطوط التغذية بمياه الشرب لمشروع الإسكان المميز بتكلفة 51 مليون جنيه لخدمة 3 الآف وحدة سكينة.

جاء ذلك فى إطار متابعته المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس" الإسكان المميز " بمنطقة العقاد للوقوف على معدلات الإنجاز فيه، وخاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التى شهدت النور بعد 14 عام.

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع على مساحة 525 م2 تضم 3 طلمبات حيث سيتم تغذية محطة الرفع من خزان المحمودية من خلال توصيل خطوط مياه بطول 1100 متر، وبقطر 300 مللى، ومن المقرر نهو المشروع فى 30 ديسمبر القادم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، أن هناك توجهيات مستمرة من محافظ أسوان لإستكمال باقى الأعمال الجارية بمشروع حى اللوتس سواء فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والمشروعات الخدمية، والتى من بينها المسجد والمينى مول، بجانب إستكمال أعمال التشطيبات بالعمارات السكنية بالتجمعين الأول والثانى.

وتابعت: “نسابق الزمن لتشطيب العمارات السكنية لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين، مع تلافى الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت”، إضافة إلى مراجعة الاستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود لخدمة التجمع السكنى، والدفع فى تسريع وتيرة تنفيذ مكتب البريد.