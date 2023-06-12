الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تخطيط: جدية الدولة قضت على العشوائيات خلال 7 سنوات

العشوائيات
العشوائيات

قال إسلام عمارة، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني، إن العشوائيات مشكلة خطيرة واجهها العمران المصري على مدار سنوات، مر عليها الكثير من الحكومات ولم يكن هناك أي مبادرة للحل إلا التعامل مع الأوضاع الكارثية بأسلوب المسكنات.

وأضاف “عمارة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السنوات الـسبع الأخيرة، اختلف التعامل تمامًا وتحول إلى ما قبل حدوث المشكلات، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية التي تواجه المناطق الغير مخططة والغير آمنة هي مشكلة اقتصادية تتعلق بتكلفة إعادة تأهيل هذه المناطق.

القطاع العمراني استهلاكه في السيولة عالي

وتابع أن القطاع العمراني استهلاكه في السيولة عالي والتحدي أمام الدولة كان حول كيفية توفير التمويل، مشيرًا إلى أن مثلث ماسبيرو، هو منطقة حيوية وتم إخلائه وتحويل الناس لمناطق مخططة وتم إعادة المنطقة واستغلالها اقتصاديًا وتوفير سيولة يمكن استخدامها في مناطق أخرى. 

تخطيط العشوائيات السنوات السبع الأخيرة إسلام عمارة القطاع العمراني السيولة

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