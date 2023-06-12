وفد "عمل مصر" يشارك في اجتماع لجنة مكافحة عمل الأطفال بمؤتمر جنيف

شارك وفد عمل مصر، مساء اليوم الاثنين، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المشارك في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام في جنيف بحضور 5000 مندوب من 187 دولة يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم في فعاليات اجتماع لجنة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال حول العالم، المنعقدة في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

وبحسب بيان عن وزارة العمل، فإن الحكومة المصرية تبذل جهودا كثيفة للقضاء على "الظاهرة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عن طريق خطة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2025، فقد شكلت الوزارة لجنة مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر.

وتلتزم مصر باتفاقية منظمة العمل الدولية 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي توجب على البلدان المصدقة على الاتفاقية وضع قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال تحت سن 18، بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال، حيث إن هناك حوارًا مجتمعيًا مستمرا بين كافة الأطراف تنسيقًا مع مكتب "العمل الدولية".

وجاء في البيان أن وزارة العمل تشارك بشكل مستمر في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك لعرض ما تم إنجازه من "الخطة الوطنية" وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة العمل، ضمن مشروع ACCEL AFRICA، الذي يركز على حماية ودعم الأطفال من خلال "برنامج الصرخة".

ورصد البيان جهود الوزارة التي قامت بها للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد صدر القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم قم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة،ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بشأن الأعمال المحظور بها عمل الأطفال بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية، كما صدر القرار الوزاري الخاص بإنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة،لرصد كافة المشكلات والمعوقات والعمل على حلها والقضاء عليها، فضلاً عن تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وتسعى الوزارة بشكل مستمر لبناء قدرات أعضاء الوحدة لتوحيد آليات العمل بها، فضلا عن دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة، بهدف تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال، وكذلك الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات العمل على مستوى 27 محافظة تابعة للوزارة.

ووفقا لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بالعالم بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليونا يعملون في أعمال خطرة، وهم أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول، حيث يتعين عليهم المساهمة في دخل الأسرة في سن مبكرة جدا.

ويرأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر الوزير حسن شحاتة ،ويتكون وفد وزارة العمل من :"أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي وهلال مامون مدير عام المنظمات والاتفاقات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، وريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات".

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