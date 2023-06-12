الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريهام العاصى: طفرة فى ملف تمكين المرأة بجميع القطاعات

ريهام العاصي
ريهام العاصي

قالت ريهام العاصي، رئيس اتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، إن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة كبيرة خلال الفترات الماضية، على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والتشريعية.

وأضافت "العاصي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرأة لها 7 حقائب وزارية، أي أكثر من 25% من السيدات تقلدن حقائب وزارية، إضافة إلى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة والهيئات القضائية الأخرى، لأول مرة في تاريخها، كما أصبحت المرأة محافظًا وعميدًا بالجامعة وعمدة، وجميعها وظائف لم يكن للمرأة حظ في تقلدها.

توجيهات رئاسية لدعم تمكين المرأة 

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كل الوزارات والهيئات لدعم المرأة وتمكينها وإتاحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة القروض قليلة الفوائد ومشروعات لرفع مستوى المعيشة. 

وتابعت أن هناك تشريعات لتمكين المرأة، والقوانين التي تمسها مثل قانون الميراث وتغليظ العقوبة لحرمانها منه، وكذلك العنف ضد المرأة والتشريعات التي تنص على حقوق المرأة والطفل وهذا غير من دورها بالمجتمع، ومقولة "المرأة نصف المجتمع"، أصبحنا نعيشها.

ريهام العاصي تغيير جذري المرأة التمكين السياسي الاجتماعي التشريعي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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