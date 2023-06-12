ضبط 700 طن قمح محلي بأحد مخازن القوصية بأسيوط (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، برئاسة ممدوح حماد، حملة على تجار ومخازن الغلال حيث تمكنت من ضبط 700 طن قمح محلي بلدي داخل مخزن في الظهير الصحراوي بعزبة خشبة، غرب مركز القوصية.

وقال حماد إن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة منع التداول غير الرسمي للمحصول المحلي، لافتاً الي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتقديم مرتكبيها الي النيابة العامة.

وأكد مواصلة جهود المديرية لتأمين توريد محصول القمح المحلي إلى الجهات المسوقة واستخدامه في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، فضلاً عن استمرار الحملات الرقابية لمنع الممارسات غير القانونية.