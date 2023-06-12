الهلال الأحمر السودانى: نعانى "نقصًا حادًا" فى مواد الإغاثة

أعلن الهلال الأحمر السوداني، الإثنين، عن نقص حاد في المواد الإغاثية، وذلك وفق قناة العربية الإخبارية.

وتم استئناف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بكثافة مجددًا بعد يوم السبت الذي تم أرشفته باعتباره أهدأ الأيام منذ بداية الصراع في السودان منذ منتصف أبريل،.

ومرت 30 دقيقة فقط منذ انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة في جدة، حسبما أفادت مصادر مختلفة ومتسقة باستئناف الغارات الجوية والمدفعية ونيران المدافع الرشاشة، أمس الأحد.

كانت الخرطوم مسرح الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وكذلك مناطق أخرى من البلاد، لا سيما العبيد والجنينة، ومن بين الضحايا كان هناك مدنيون مرة أخرى.

عملت الهدنة التي استمرت 24 ساعة على إيصال المساعدات لبعض مناطق العاصمة، من أصعب المواقف الإنسانية في غرب دارفور، حيث كانت هناك موجات من الهجمات التي نفذتها القبائل العربية التي تعتبر قريبة من قوات الدعم السريع.

ووردت أنباء عن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في محيط جسر حلفايا الذي يربط مدينة أم درمان ببحري شمالي الخرطوم بحسب شهود عيان، كما شوهدت طائرات عسكرية تحلق في سماء المنطقة، حسب وكالات دولية.