"فسحة على الكرسي".. "مساء dmc" يرصد تجهيزات الأماكن الترفيهية لاستقبال ذوي الهمم

خصص برنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرًا أسبوعيًا بعنوان "فسحة على الكرسي"، لرصد تجهيز أماكن الترفيه على مستوى الجمهورية، لاستقبال ذوي الهم.

ويذاع التقرير يوم السبت أسبوعياً، وتقدمه المراسلة شيماء فوزي، وتحاول خلاله استعراض عددٍ من الأماكن الترفيهية المُجهزة لاستقبال ذوي الهمم، بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

وأذاع البرنامج عددًا من التقارير خلال الأسابيع الماضية، حيث كانت البدابة بزيارة "ممشى أهل مصر"، ورصد تجهيزه لاستقبال ذوي الهمم في كل مراحل تنفيذه، وكذلك تقرير عن "متحف البريد المصري" في ميدان العتبة بالقاهرة.

كما رصد البرنامج ضمن سلسلته الخاصة، تجهيز "مكتبة الإسكندرية" لاستقبال ذوي الهمم، وكذلك حديقة الحيوان بالجيزة.

ويوم السبت الماضي استعرضت الفقرة تقرير عن شاطىء ذوي الهمم بالإسكندرية وأيضا التسهيلات المتاحة لهم في الأتوبيس المكشوف بالمحافظة.