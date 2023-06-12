أوروجواي تكسر هيمنة أوروبا على كأس العالم تحت 20 سنة

تمكن منتخب أوروجواي أخيرا من وضع حدا لسيطرة المنتخبات من قارة أوروبا على بطولة كأس العالم تحت 20 سنة بانتصاره في المباراة النهائية في نسخة 2023 في إندونيسياعلى منتخب إيطاليا بنتيجة هدف نظيف ليتوج باللقب الأول في تاريخه بعد خسارته في مباراتين نهايئتين من قبل، وبات المنتخب الثالث من قارة أمريكا الجنوبية الذي نجح في الحصول على اللقب.

مواجهة وحيدة بين أوروجواي وإيطاليا

لم يلتق منتخبا أوروجواي، وإيطاليا في كأس العالم تحت 20 سنة سوى مرة في نسخة 2017 في كوريا الجنوبية على احتلال المركز الثالث، واستطاعت إيطاليا أن تحصد الميدالية البرونزية بضربات ترجيحية 4 – 1 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

أوروبا تسيطر في 4 نسخ

وكانت المنتخبات الأوروبية تفرض سيطرتها على اللقب في النسخ الأربع الماضية منها 3 ألقاب انتزعتها من منتخبات أمريكا الجنوبية.

ففي نسخة 2013 في تركيا انهزمت أوروجواي على يد منتخب فرنسا بضربات ترجيحية 1 – 4 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل دون أهداف.

وفي نسخة 2015 في نيوزيلندا خسر منتخب البرازيل أمام منتخب صربيا بنتيجة 1 – 2.

وفي نسخة 2017 انهزم منتخب فنزويلا على يد منتخب إنجلنترا بنتيجة هدف دون رد.

أما في نسخة 2019 في بولندا فاز منتخب أوكرانيا على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3 – 1.

آخر لقب لمنتخب من أمريكا الجنوبية

وكان آخر لقب أحرزه منتخب من أمريكا الجنوبية في نسخة 2011 في كولومبيا حين تغلبت البرازيل على منتخب البرتغال بنتيجة 3 – 2.

توقف أوروبا عند 10 ألقاب

وبهزيمة إيطاليا فشلت المنتخبات الأوروبية في معادلة ألقاب منتخبات أمريكا الجنوبية بل اتسع الفارق إلى لقبين إذ توقفت ألقاب المنتخبات الأوروبية عند 10 ألقاب بواقع لقبين لكل من البرتغال، وصربيا، ولقب وحيد لكل من منتخبات إسبانيا، وروسيا، وألمانيا، وإنجلترا، وفرنسا. وأوكرانيا.

12 لقبا لمنتخبات أمريكا الجنوبية

إذن 8 منتخبات من أوروبا نجحت في التتويج باللقب في حين المنتخبات الثلاثة من أمريكا الجنوبية التي تمكنت من الحصول على الألقاب الـ12 فهي الأرجنتين، وفي رصيدها 6 ألقاب، وهي صاحب الرقم القياسي، والبرازيل فلديها 5 ألقاب، وهي ثاني الأكثر حصدا للقب، وأوروجواي لقب وحيد.

مشوار أوروجواي في البطولة

كانت أوروجواي قد حلت وصيفة في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين على منتخب العراق بـ4 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى، ومنتخب تونس بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة أما في الجولة الثانية فقد تلقت هزيمة على يد إنجلترا بنتيجة 2 – 3.

وفي دور الـ16 اخرجت منتخب جامبيا بعد أن هزمته بهدف دون رد.

وفي دور الثمانية أقصت منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن فازت عليه بنتيجة هدفين دون مقابل.

وفي دور قبل النهائي أطاح بالكيان الصهيوني بعد أن تغلبت عليه بنتيجة هدف نظيف.

أفضل نتائج لإيطاليا في كأس العالم تحت 20 سنة

على الجانب الآخر بالرغم من خسارة إيطاليا اللقب إلا إنها قدمت النسخة الأفضل لها على الاطلاق في كأس العالم تحت 20 سنة حيث كانت أفضل نتيجة لإيطاليا هي حصدها الميدالية البرونزية في نسخة 2017.

بينما في نسخة 2019 فشلت في الاحتفاظ على الميدالية البرونزية بخسارتها أمام منتخب الإكوادور بنتيجة هدف دون رد.

طريق إيطاليا حتى النهائي

وكانت إيطاليا أيضا قد احتلت المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ6 نقاط حصدتها من انتصارين على البرازيل بنتيجة 3 – 2 في الجولة الأولى،والدومينيكان بـ3 أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة بينما خسرت في الجولة الثانية أمام منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين نظيفين.

وفي دور ثمن النهائي تجاوزت إنجلترا بالفوز عليها بنتيجة 2 – 1.

وفي دور ربع النهائي تخطت كولومبيا بالتغلب عليها بنتيجة 3 – 1.

وفي دور نصف النهائي تعدت كوريا الجنوبية بهزيمتها بنتيجة 2 – 1.

بات أوروجواي البطل رقم 13 في كأس العالم تحت 20 سنة.