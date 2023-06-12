الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

معلنًا خوض انتخابات “المهن الموسيقية”.. حلمي عبد الباقي: “ربنا يولي من يصلح”

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

أعلن الفنان حلمي عبد الباقي عن ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.

وشارك “عبد الباقي” صورة عبر حسابه على “فيس بوك”، علق عليها:  “بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وإخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين تقدمت لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية ودعواتي للجميع بالتوفيق وربنا يولي من يصلح”.

 

جدير بالذكر أن المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أعلن عن تقدمه بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة، بعد فترة تكميلية قدم خلال العديد من الخدمات، وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إنه مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل.

واضاف: فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفي، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.

وأعلنت النقابة عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من أمس الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، وفتح باب التنازلات في الفترة من 18 – 20 يونيو الجاري، وفتح باب الطعون في الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري، فيما تعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين في 2 يوليو المقبل ، لتجرى الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل والإعادة في 8 أغسطس.

و من المقرر أن يجري تنظيم الانتخابات في 17 مقرًا بأنحاء الجمهورية حيث سينتخب كل من أعضاء القاهرة والفيوم في نقابة المهن الموسيقية، و أعضاء الإسكندرية في نادي المحافظة بالشاطبي، و أعضاء الدقهلية في قاعة ميامي بطلخا بالمنصورة، وأعضاء طنطا و كفر الشيخ بمقر النقابة بطنطا.

أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس النقابة أعضاء الجمعية القاه الفنان مصطفى الفترة المقبلة الفنان مصطفى كامل قائمة المرشحين النهائية

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