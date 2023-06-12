سيدتان تشعلان فتيل مشاجرة بين عائلتين وإصابة 4 بمركز سنورس بالفيوم

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة والشوم بين عائلتين بمنطقة سعد زغلول بمركز سنورس وذلك بسبب لهو الأطفال حيث بدأت بمشادة كلامية بين سيدتين وتطورت إلى مشاجرة بين الرجال تدخلت فيها بقية العائلتين، وأصيب خلالها 4 من طرفي المشاجرة بعدة إصابات.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد الأشرف مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة سعد زغلول وجرى استخدام الشوم والزجاج الفارغ والأسلحة البيضاء مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة بسبب لهو الأطفال.



وانتقلت قوات شرطة المركز برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتمكن من السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها والأسلحة المستخدمة.



وجرى نقل المصابين بسيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت حراسة مشددة.

وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.