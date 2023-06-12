تأجيل دعوى إجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات لـ8 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور إسلام عبد الفضيل موسى عبد المجيد وآخرين، ضد وكيل أول النقابة العامة لصيادلة مصر، والقائم بأعمال النقيب العام، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات لجلسة 8 أكتوبر المقبل.

حملت الدعوى رقم 75/15225، واختصمت القائم بأعمال نقيب الصيادلة، وطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات.