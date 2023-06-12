الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى إجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات لـ8 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور إسلام عبد الفضيل موسى عبد المجيد وآخرين، ضد وكيل أول النقابة العامة لصيادلة مصر، والقائم بأعمال النقيب العام، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات لجلسة 8 أكتوبر المقبل.

حملت الدعوى رقم 75/15225، واختصمت القائم بأعمال نقيب الصيادلة، وطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة  مصر والفرعيات.

محكمة القضاء الإداري النقابة العامة لصيادلة مصر صيادلة مصر

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