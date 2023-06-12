تفاصيل بابل شيت ثانوية عامة 2023.. وجدول الامتحانات

مع أول أيام الامتحانات زاد البحث عن بابل شيت ثانوية عامة 2023 حيث أصدرت بالفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توضح فيه شكل ورقة الأسئلة وعددها سواء للأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية وكيفية الاجابة عنها والتي تدرب عليها الطلاب بالفعل.



بابل شيت ثانوية عامة 2023

انطلقت اليوم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فينات ورقة الأسئلة في كافة المواد الدراسية التي يخضع الطلاب لامتحاناتها خلال العام الدراسي الحالي، وذلك من خلال فيديو توضيحي يتضمن شرح تفصيلي مبسط وإرشادات مهمة للطلاب لطريقة الاجابة على أسئلة الاختيار من متعدد في بابل شيت ثانوية عامة 2023 وأوراق الاجابة المعتادة للأسئلة المقالية.

البابل شيت للثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن ورقة الإجابة الخاصة بأسئلة الاختيار من متعدد ستكون في البابل شيت حيث تتم الاجابة من خلال وضع دائرة على الإجابة الصحيحة ( أ - ب - ج - د) للمدارس العربية و (A- B-C-D) للمدارس اللغات.

جدول امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وجاءت كما يلي :-

يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 امتحان مادة التاريخ والفيزياء.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان الرياضيات التطبيقية (استاتيكا).

يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان مادة علم النفس والاجتماع ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

يوم الثلاثاء 10 يونيو 2023 امتحان مادة الديناميكا.

يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان مادة الفلسفة والمنطق و الجبر والهندسة الفراغية و الأحياء.

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