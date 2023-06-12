الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تفاصيل بابل شيت ثانوية عامة 2023.. وجدول الامتحانات

طلاب
طلاب

مع أول أيام الامتحانات زاد البحث عن بابل شيت ثانوية عامة 2023 حيث أصدرت بالفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توضح فيه شكل ورقة الأسئلة وعددها سواء للأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية وكيفية الاجابة عنها والتي تدرب عليها الطلاب بالفعل.


بابل شيت ثانوية عامة 2023

انطلقت اليوم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فينات ورقة الأسئلة في كافة المواد الدراسية التي يخضع الطلاب لامتحاناتها خلال العام الدراسي الحالي، وذلك من خلال فيديو توضيحي يتضمن شرح تفصيلي مبسط وإرشادات مهمة للطلاب لطريقة الاجابة على أسئلة الاختيار من متعدد في بابل شيت ثانوية عامة 2023 وأوراق الاجابة المعتادة للأسئلة المقالية.

البابل شيت للثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن ورقة الإجابة الخاصة بأسئلة الاختيار من متعدد ستكون في البابل شيت حيث تتم الاجابة من خلال وضع دائرة على الإجابة الصحيحة ( أ - ب - ج - د) للمدارس العربية و (A- B-C-D) للمدارس اللغات.

txt

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

txt

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

جدول امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الزمني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وجاءت كما يلي :-

  • يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء.
  • يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 امتحان مادة التاريخ والفيزياء.
  • يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان الرياضيات التطبيقية (استاتيكا).
  • يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان مادة علم النفس والاجتماع ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.
  • يوم الثلاثاء 10 يونيو 2023 امتحان مادة الديناميكا.
  • يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان مادة الفلسفة والمنطق و الجبر والهندسة الفراغية و الأحياء.

اقرأ أيضا 

فرحة طلاب الثانوية العامة لسهولة الامتحانات 2023

بابل شيت ثانوية عامة 2023 بابل شيت ثانوية عامة ثانوية عامة 2023 وزارة التربية والتعليم أسئلة الاختيار من متعدد

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

فايننشال تايمز: محاكمة ترامب تضع الولايات المتحدة فى مأزق وأزمة وجودية

منصة WATCH IT تعلن رسميًا عن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو"

التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" تعكس تحولًا غير مسبوق للريف الـمصرى

انفراجة فى الزمالك.. 50 مليون جنيه تنعش خزينة النادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات