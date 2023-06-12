محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المرور الميدانى فى أول يوم لانطلاق ماراثون الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، حيث تفقد عددًا من لجان الامتحانات، والتى ستستمر حتى 13 يوليو المقبل بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالبًا وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس.

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طلاب داخل 26 لجنة فرعية، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالبًا داخل 22 لجنة فرعية.

وذلك بمرافقة العميد ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، وعبدالكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم.

واطمأن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانات اللوجستية، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.

وشدد محافظ أسوان على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعيًا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان.

ومن جانبه أوضح عبدالكريم لطفى بأنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعدادات المسبقة للامتحانات، بجانب تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طارئ، كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على إدارات أسوان ودراو ونصرالنوبة وكوم أمبو، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو.

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