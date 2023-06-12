وزير الرياضة يعتمد الدفعة الثانية من دعم أندية ذوي الإعاقة

اعتمد الدكتور أشرف صبحي الدفعة الثانية من دعم الأندية الممارسة للرياضات البارالمبية في جمهورية مصر العربية للموسم الرياضي 2022/2023 بمبلغ مليون جنيها ليصل إجمالي دعم الدفعتين إلى مليوني جنيه ، وتولت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بتوزيع مبالغ الدعم علي الاتحادات المدرج بها القسم البارالمبي واستفاد من الدعم الاندية المقيدة باللجنة للموسم الرياضي 2022/2023 بالإضافة إلى الأندية المقيدة بعدد 10 اتحادات رياضية هي التنس ، الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية ، الاتحاد المصري للشلل الدماغي ، الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين ،الدراجات ، الريشة الطائرة ، الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ، التايكوندو ، الترايثلون ، تنس الطاولة ، علي أن يتولي كل اتحاد اصدار الشيكات للاندية ، وأفاد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية بأن اللجنة قد حددت معايير صرف الدعم للاندية طبقا لعدد اللاعبين المسجلين ، طبقا للمشاركات الفعلية مع مراعاة المحافظات النائية ، واشاد سيادته بدعم الوزارة للأنشطة البارالمبية حيث وصل دعم اندية ذوي الاعاقة مليوني جنيه، بالإضافة إلى دعم خاص لدوري كرة القدم للصم وصل إلى مبلغ مليون و300 ألف جنيها مما يساعد علي توسيع قاعدة الممارسة .

الشباب والرياضة تواصل منافسات بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب المحافظات الحدودية بالبحر الأحمر

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، منافسات بطولة السباحة الأولى بمراكز شباب المحافظات الحدودية، وذلك بنادي سينزو الرياضي بمحافظة البحر الأحمر.

وتُقام منافسات اليوم الثاني في مسافات، ١٠٠م حرة أولاد وبنات، ٥٠م أولاد وبنات، ٢٠٠م ظهر أولاد وبنات، ١٠٠م فراشة اولاد وبنات، ٤×٥٠م حرة أولاد وبنات، ٤×٥٠م حرة ميكس، من خلال ٢٢حكم من الاتحاد المصري للسباحة.

يذكر أن بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب المحافظات الحدودية، تُقام بمشاركة 360 سباح من محافظات جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الاحمر، مطروح، أسوان، والوادى الجديد، بحضور الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ووسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.