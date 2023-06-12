الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف رئيس حي شرق المنصورة بالإشراف على تجميل حديقة النصب التذكاري

تنجيل الحديقه
تنجيل الحديقه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين،  الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة بالإشراف علي أعمال زراعة وتنجيل الحديقة المحيطة بالنصب التذكاري للشهداء أمام المحافظة استعدادا لاستقبال المواطنين لعيد الاضحى المبارك.

 وأشار محافظ  الدقهلية" إلى أنه يجري إعادة تطوير وتجميل كافة الحدائق والجزر الوسطى بشارع الجيش تزامناً مع أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وصولاً الى كوبري سندوب ، بالإضافة إلي تطوير الحدائق والجزر الوسطى من أمام ديوان المحافظة وصولاً الى استاد المنصورة.

 ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من زراعة وتنجيل كافة الحدائق والجزر الوسطى بمدينة المنصورة استعدادا لاستقبال المواطنين لعيد الاضحى المبارك لتكون متنفس ترفيهي لهم ، علي أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل عيد الاضحى. 

وقال نحن نسابق الزمن في أعمال التطوير التي تتم مؤكدا علي ضرورة تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة الانتهاء من تركيب البردورات والانترلوك فضلا عن اعمال زراعة النباتات والنجيلة الخضراء، مؤكدا أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصورة هو عودتها إلى سابق عهدها عروسا للنيل، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز. 

ومن جانبه قال "رئيس حي شرق" انه تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يتم زراعة الاحواض والجزر الوسطى، التي تم الانتهاء من تطويرها وتركيب البلاط لها وتسوية ارضيتها بالرمال اولا باول علي طول الشارع؟.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حي شرق المنصورة

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