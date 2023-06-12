الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منصة WATCH IT تعلن رسميًا عن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو"

أبطال ريفو 2
أبطال ريفو 2

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية رسميًا عن الجزء الثاني من مسلسل «ريفو» بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل بجزءه الأول.

الجزء الثاني من مسلسل ريفو

وبعد عدة أيام من طرح الحلقة التشويقية للمسلسل الجديد عبر منصة واتش إت دون ذكر اسم المسلسل أو الإعلان الرسمي عن الجزء الثاني، أطلقت منصة واتش إت قبل قليل مجموعة من الصور من حلقة الليلة من برنامج «صاحبة السعادة» للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، حيث تستضيف أبطال المسلسل للإعلان عن تفاصيل العمل بجزءه الثاني للمرة الأولى وعلقت المنصة على الصور وكتبت، “استنوا نجوم مسلسل ريڤو ٢ النهارده في سهرة مميزة جدًا مع #صاحبة-السعادة إسعاد يونس حصريًا على #WATCHIT”.

مسلسل “ريڤو” أحد أعمال منصة  WATCH IT الأصلية، وانتهى صناع وأبطال العمل في شهر مايو الماضي من تصوير الجزء الثاني بشكل كامل والذي يضم كلًا من أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، تامر هاشم، مينا النجار، حسن أبوالروس، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، هشام الشاذلي، عمرو جمال، محمد متولى، ملك الحسيني ويوسف حشيش.
 

 

الجزء الثاني من مسلسل ريفو مسلسل ريفو ريفو مسلسل منصة watch it watch it

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