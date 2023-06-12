الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغنام: لابد من تحالف عربي لتحقيق العدالة ومواجهة التحديات الاقتصادية

احمد الغنام
احمد الغنام

دعا أحمد الغنام أمين التقييم والمتابعة بحزب العدل وممثل الحزب في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني لبناء  تحالف عربي، من أجل تحقيق العدالة والحماية الإجتماعية، لمواجهة كافة التحديات التى تواجه عالم العربي، جراء التحديات الراهنة التى تُهدد العالم أجمع.

وأكد الغنام أن التحديات الراهنة تركت أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم مُستبعدين من أى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وليست لديهم إمكانية الوصول إلى مزايا الرعاية الصحية، ولا دعم يُساعدهم فى إطعام أطفالهم وكِسوتهم ورعايتهم، ولا يحصلون على دخل فى شيخوختهم، أو فى أثناء فترات البطالة، وهو الأمر الذي كشف عنه تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو.

وأوضح الغنام أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم وصل إلى 207 ملايين شخص، وهناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من إفريقيا، وأن 160 مليون طفل عامل، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

وأشار أن العالم العربي أصبح في أمس الحاجة إلى التكاتف والترايط والبعد عن التفكك والشرذمة وهو العبء الأكبر الذي يقع على الجامعة العربية ومنظماتها من أجل تدشين تحالف عربي حقيقي يشارك فيه أطراف العمل الثلاثة هدفه الأسمى تحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء وطننا العربي تكون الأولوية فيه لتسهيل حركة العمالة بين الدول العربية، وإعطاء الأولوية في التوظيف للعامل العربي كذلك إنشاء نقابات عمالية في الدول العربية التي لا يوجد بها منظمات عمالية لضمان توفير أقصى رعاية وحماية للعمال، والعمل بجدية مع الجامعة العربية على إنشاء السوق العربية المشتركة التي أصبح وجودها ضرورة حتمية في ظل أوضاع اقتصادية تعصف بمجتمعاتنا.

التحديات الاقتصادية الحماية الاجتماعية الجامعة العربية الحوار الوطنى الرعاية الصحية العدالة الإجتماعية العالم العربي

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