احتفالا بالعيد القومي للمنوفية.. المحافظ يفتتح مدرستين بشبين الكوم

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من المشروعات التنموية والتعليمية بمركز ومدينة شبين الكوم وذلك تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ 117، يأتى هذا في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.



حيث افتتح المحافظ مدرسة الشهيد الصباحي فهد الابتدائية بناحية ميت مسعود على مساحة 3879 م2 توسعات "جناح جديد" والذي يضم 16 فصلا ليصبح إجمالي الفصول 40 فصلا دراسيا، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط فرحة أولياء الأمور والطلبة، مقدماً التهنئة لهم ولجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية الوفي بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة وحرص المحافظ على تفقد محيط المدرسة وعدد من الفصول الدراسية والمعامل وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، إلى أنه جاري توريد التجهيزات والفرش للمدرسة.



فيما افتتح المحافظ مدرسة اصطباري للتعليم الأساسي على مساحة 2036 م2 توسعات "ملحق جديد" بتكلفة قاربت 7 ملايين جنيه والذي يضم 12 فصلا ليصبح إجمالي الفصول 62 فصلا دراسيا، وأشاد المحافظ بدور الهيئة العامة للأبنية التعليمية المتميز في تنفيذ العديد من المشروعات والالتزام بالجدول الزمني، مؤكدا الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم بكافة عناصره، فضلاً عن المساهمة لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.



كما افتتح المحافظ، مدرسة إسلام نجم الثانوية بناحية زوير على مساحة 3541 م2 توسعات "جناح جديد" بتكلفة قارب 4 ملايين جنيه والذي يضم 9 فصول دراسية ليصبح إجمالي الفصول 24 فصلا دراسيا، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وسط فرحة الطلبة والطالبات الذين قاموا باستعراض فقرات فنية وغنائية تزامنا مع العيد القومي للمحافظة، كما تم التقاط العديد من الصور التذكارية.



وأشار محافظ المنوفية، إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع التعليم بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2023 بلغ (2 مليار و782 مليون جنيه) تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم ومنحة بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم إنشاء ما يقرب من (294) مدرسة جديدة بإجمالي (4 آلاف و912 ) فصل دراسي وصيانة ورفع كفاءة (280) مدرسة خلال التسع سنوات الأخيرة وذلك من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية.



