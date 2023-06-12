الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"يارب كملها على خير".. فرحة طلاب الثانوية بالمادة الإضافية بارقة أمل في القادم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

خرج طلاب المرحلة الثانوية بعد أداء أولى امتحانات الثانوية العامة وسط فرحة لسهولة مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

 

وقال الطالب كيرلس صفوت طالب بمدرسة النبوى المهندس التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، إن الامتحان كان سهل ويعد في متناول الطالب المتوسط، معقبا: “ربنا يكملها على خير وتكون امتحانات معقولة”، بهذه الجملة تمنى طالب المرحلة الثانوية أن تكون الامتحانات سهلة وغير معقدة.

 

وقال محمد التونى، أحد الطلاب، إن التربية الدينية لا تضاف للمجموع ولكنه حرص على مذاكرتها لأنها مادة نجاح وسقوط، مشيرا إلى أن الامتحان جاء مباشر من المنهج الذي تم دراسته.

واعتبر منتصر محمود والد أحد الطلاب أن سهولة الامتحان الأول رغم عدم إضافته للمجموع تعد بشرة خير بإذن الله لباقى الامتحانات.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بسوهاج بلغ 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو المقبل موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

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الثانوية العامة الثانوية العام الجهات المعنية الشهادة الثانوية العامة الشهادة الثانوية العام للعام الدراسي

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