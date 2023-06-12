بالتعاون مع "حياة كريمة".. قافلة جامعة سوهاج الطبية تنطلق لمركز المنشأة وتعالج 971 مواطنا بالمجان

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، تنفيذ قوافله الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للأهالي بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، حيث انطلقت القافلة إلى مركز المنشأة، وتم خلالها فحص وعلاج ٩٧١ مواطنا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تنفيذ تلك القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ضمن فعاليات القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" التي تم تنظيمها بمركز شباب مدينة المنشاه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً داخل الإقليم.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ تلك القوافل الطبية إيماناً منها بأهمية مد يد العون لمساعدة أهالينا داخل الإقليم، وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة،حيث شارك بها عدد من الأطباء من التخصصات الطبية المختلفة كالباطنة، الأطفال، الروماتيزم، الرمد، النساء والتوليد، والعظام والجلدية.

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري، أنه تم بالقافلة مناظرة ٩٧١ حالة وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل عدد ٣٥ حالة الي المستشفي الجامعي حيث تتطلب حالاتهم فحوصات وتدخلات جراحية.

وأشار الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية ينفذ العديد من القوافل الطبية على مدار العام، حيث تعد تلك القافلة الثالثة عشر التي يتم تنفيذها خلال الستة شهور الماضية.