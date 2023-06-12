محافظ الشرقية يتابع سير امتحانات الثانوية من داخل غرفة "عمليات التعليم"

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي متابعة انتظام سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023 من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم والتي انطلقت اليوم الاثنين، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13/ 7/ 2023.

وذلك بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلين عن مديريات الأمن والصحة وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي وأعضاء اللجنة الثلاثية.

واطمئن المحافظ على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب لأداء امتحان اليوم الأول في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وكذلك التأكد من بدء الامتحان في الموعد المحدد ا دون أي عقبات أو مشكلات قد تواجه تعطيل سير اليوم الأول للامتحانات .

أوضح محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز ومدن المحافظة وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية وكذلك رصد أية مشاكل قد تواجه انتظام الامتحانات وحلها فورا ليؤدي الطلاب والطالبات الامتحانات في جو يسوده الهدوء.