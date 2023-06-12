الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات بمنطقة النزهة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة اليوم، الإثنين، حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات بمنطقة النزهة 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التربح والكسب غير المشروع .

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «3 أشخاص (لهم معلومات جنائية)" لقيامهم بسرقة سيارة "فان" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم «سيارتان» ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمنية الكسب الغير مشروع النيابة العامة مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة مديرية أمن القاهر معلومات جنائية

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