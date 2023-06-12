الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس مركز ميت سلسيل يتفقد مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء صبري محمد عبده سليمان، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مقرات لجان الشهادة الثانوية العامة المتواجدة بنطاق ميت سلسيل، لمتابعة سير الامتحانات وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي معوقات وتم التأكد من توفير الأجواء الآمنة للطلاب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة لمقرات لجان امتحانات الشهادة الثانوية للتأكد من توفير الجو الآمن والملائم للطلاب، بما يضمن سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة وتذليل أي عقبات طارئة.

وأوضح اللواء صبرى سليمان أنه تم رفع كفاءة النظافة بمحيط مقرات اللجان المتواجدة، واستمرار أعمال رفع الإشغالات ومنع التجمعات في محيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين وتكثيف عمل الدوريات الشرطية حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات بالتعاون مع مركز شرطة ميت سلسيل لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان.

الثانوية العامة الثانوية العام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشهادة الثانوية العامة الشهادة الثانوية

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