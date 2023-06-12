ارتياح بين الطلاب الثانوية بالغردقة بعد أداء امتحاني الدين والتربية الوطنية

شهدت لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة حالة من الهدوء والارتياح بين الطلاب عقب خروجهم من امتحان التربية الوطنية والدينية في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة.

وكشف طلاب لجنة مدرسة شدوان بمدينة الغردقة عن سهولة الامتحان واختصارا الإجابات مع وجود وقت كافِ خلال لجنة الامتحان، مؤكدين أنهم يتمنون أن تستمر الامتحانات المقبلة بنفس الأسلوب ومراعاة الطلاب في وضع الأسئلة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أن 3425 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بلجان الثانوية العامة بمدارس المحافظة، موزعين على 13 لجنة امتحان، بينها 6 لجان بـ الغردقة و2 بسفاجا، ولجنة واحدة بمدينة القصير وأخري بمرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مختلف الأجهزة والمديريات، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع للجهات المختصة بالمحافظة، ضم ممثلين لمختلف الأجهزة والمديريات لتأمين أعمال الامتحانات واللجان طوال فترة الامتحانات.

كما تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والآمن للجميع والعمل كأسرة واحدة واحتواء المشكلات وتيسير الأمور في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للعمل واتخاذ القرارات التي من شأنها الحد من أي معوقات قد تعوق سير العمل ومنع أي محاولات للغش.