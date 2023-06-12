الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان الدين والتربية الوطنية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وسط حالة من الفرح أنهى طلاب الثانوية العامة أول أيام امتحانات الثانوية العام للعام ٢٠٢٣ بمحافظة الإسكندرية، التي بدأت اليوم بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وفي تمام الساعة الـ١٢ ونصف بدأ طلاب مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية في الخروج واحدا تلو الأخر.

وقالت الطالبة فرح محمد إن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط، وكان امتحان التربية الوطنية سهل وفي المتناول.

وأوضحت أن التربية الدينية على الرغم أنها من المواد التي لا تضاف للمجموع إلا أنهم يحرصون على مذاكرتها لأنها مادة نجاح وسقوط، وأكدت أن الامتحان جاءت فيه الأسئلة مباشرة واضحة من المنهج.

فيما أكد محمود على أن امتحان اليوم يعتبر بداية مبشرة للطلاب لسهولته وأكد أن امتحان التربية الدينية كان سهل، وكذلك التربية الدينية.

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الثانوية العامة التربية والتعليم التربية وا التربية الدينية التربية الوطنية

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