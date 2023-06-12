الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تعليم الإسماعيلية": لم نواجه أى مشاكل أو شكاوى من الامتحانات

الدكتور محمد بحيرى
الدكتور محمد بحيرى

أعلن الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة دون تلقي أي إخطارات من جميع اللجان بحدوث أي مشكلة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن غرفة العمليات المشكلة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى بخصوص الامتحانات.

وأشار إلى انه تم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات، تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية واتباع كل الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات للغش، وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي وسائل للغش.

وتابع "بحيري" أنه سبق أن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم، بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة، كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية امتحانات الثانوية العامة للدور الأول رؤساء اللجان بمختلف الإدارات التنسيق مع غرف العمليات اتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي محافظ الإسماعيلية

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