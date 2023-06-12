الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بإشعال النيران فى نجل عمه بالمطرية

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية، اليوم الإثنين، حبس المتهم بإضرام النار فى ابن عمه بسبب خلافات بينهما بمنطقة المطرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالقاهرة تعدى على ابن عمه وأصابه بحروق بسبب خلافات عائلية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم. 

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه موظف- مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع اليسرى"، وبسؤاله اتهم نجل عمه "عامل- مقيم بذات العنوان" بإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجني عليه محدثاً إصابته المشار إليها.

إصابة بحروق التحقيق النيابة بمنطقة المطرية حبس المتهم حروق

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