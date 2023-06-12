فرحة أول أيام الامتحانات.. "طالبات الإسكندرية": الدين والتربية الوطنية بداية مبشرة

فرحة وسعادة ارتسمت على وجوه طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، عقب انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة والذي تضمن مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وقالت الطالبة حبيبة عبد الرازق بلجنة مدرسة خلف الرأس السوداء بشرق الإسكندرية، إن امتحانات اليوم كانت سلسة وفي مستوى الطالب المتوسط ولم تتعرض لأي صعوبات بالامتحانات.

وأضافت لـ«الدستور» أن البداية اليوم مبشرة للامتحانات وأتمنى أن تكون الامتحانات المقبلة بنفس المستوى خاصة مادة الفيزياء التي هي أكثر مادة يخشاها طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.

وأوضحت والدتها أنها حرصت على انتظار ابنتها في أول أيام الامتحانات لتهدئتها وطمئنتها، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة تسبب قلق في كل منزل به طالب ثانوية.

وأشارت الطالبة سارة خميس، إلى سهولة الامتحانات اليوم وكانت بشكل مباشر وهو ما اتفق عليه جميع الطلبة والطالبات، متابعة: نستعد للمواد القادمة بإذن الله.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًـا ، منهم 23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و 2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.