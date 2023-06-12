الإعدام لمشرف أمن بمستشفى دسوق فى كفر الشيخ

أصدرت محكمة جنايات فوه الدائرة الثالثة في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، اليوم الإثنين، حكما حضوريًا وبإجماع الآراء، بإعدام مشرف أمن بمستشفى دسوق العام، وذلك بعد أن جرى أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي حول عقوبة إعدامه، وذلك لقتله ابن عمه مع سبق الإصرار والترصد مستخدمًا في ذلك سلاحا أبيض.

وقد بدأت وقائع هذه القضية، والتي تحمل رقم 10734 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3055 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، عندما قام المدعو "إبراهيم. خ. س. ز"، مشرف أمن بمستشفى دسوق العام، في يوم 4 يوليو 2022 قتل ابن عمه المجني عليه ميمي مبروك علي زهران عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه.

وأعد المتهم لتنفيذ جريمته سلاحا أبيض "مطواة"، وقد توجه إلى مكان وجوده داخل مسجد كان يتوضأ به محل الواقعة فوجه إليه عدة ضربات بسلاحه الأبيض استقرت إحداها بمنطقة الصدر، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.