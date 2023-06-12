الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لمشرف أمن بمستشفى دسوق فى كفر الشيخ

الإعدام
الإعدام

أصدرت محكمة جنايات فوه الدائرة الثالثة في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، اليوم الإثنين، حكما حضوريًا وبإجماع الآراء،  بإعدام مشرف أمن بمستشفى دسوق العام، وذلك بعد أن جرى أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي حول عقوبة إعدامه، وذلك لقتله ابن عمه مع سبق الإصرار والترصد مستخدمًا في ذلك سلاحا أبيض.

وقد بدأت وقائع هذه القضية، والتي تحمل رقم 10734 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3055 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، عندما قام المدعو "إبراهيم. خ. س. ز"، مشرف أمن بمستشفى دسوق العام، في يوم 4 يوليو 2022 قتل ابن عمه المجني عليه ميمي مبروك علي زهران عمدًا مع سبق الإصرار، بأنه بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه.

وأعد المتهم لتنفيذ جريمته سلاحا أبيض "مطواة"، وقد توجه إلى مكان وجوده داخل مسجد كان يتوضأ به محل الواقعة فوجه إليه عدة ضربات بسلاحه الأبيض استقرت إحداها بمنطقة الصدر، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

 

مسجد إعدام فوه دسوق جنايات

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

مفوضية الاتحاد الإفريقى: الأزمة فى السودان تهدد المنطقة.. ويجب وقف التدخلات الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات