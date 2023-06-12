حبس عاطل ونجليه لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بمدينة السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,550 كيلوجرام بمنطقة السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

وكانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ونجليه المقيمين بمحافظة الجيزة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة بكمية من مخدر الحشيش.

وضبط بحوزتهم (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2,550 كيلوجرام - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى – سيارتان)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.