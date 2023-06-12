صناعة النواب تشيد بجهود الرئيس السيسي في النهوض بالقطاع: شهد طفرة كبيرة في عهده

قال النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية ومصر بقيادة الرئيس السيسي هيأت المناخ بشكل جيد للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرُا إلى أنه لولا التحديات التي واجهت المصر داخيا وخارجيا، خاصة المتعلقة بفيروس كورونا والحرب الروسيا الأوكرانية، لكانت هناك نتائج أفضل على مستوى القطاع.

وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات له اليوم، أن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة، حيث كانت الـ 9 سنوات الماضية بسبب حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاهدة ولا تزال في عهده - على افتتاح العديد من المصانع والمشروعات التي تعزز النهوض بالقطاع وتدعم الصناعة المصري، وذلك من أجل تحقيق هدف مصر في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأشار أبو زيد، إلى أنه في هذا الصدد، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تعمل على تشجيع توطين الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن تلك المبادرة قاطرة لنهوض القطاع النصاعي وتشجيع المنتج المحلي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان له نصيب كبير في دعم رواد الأعمال، لافتًا إلى أن هذا كله انعكس على معدلات النمو والتي ارتفعت لمستويات قياسية، قبل أن تتراجع بسبب ظروف خارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، وافقت في اجتماعها اليوم الإثنين، على تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.