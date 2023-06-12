سهل ومن المنهج.. فرحة طلاب الثانوية بعد انتهاء امتحانى التربية الدينية والوطنية

أدى طلاب الصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد إبراهيم مصطفي بمنطقة المطرية، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، في أول أيام ماراثون الثانوية العامة، وكان قد بدأ الطلاب الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وقال هشام محمد، طالب ثانوي عام بالقسم الأدبي، إن الامتحان كان سهلا إلى حد كبير، وتم الانتهاء منه في نصف الوقت، كما أن الأسئلة كانت مباشرة تماماً، وذكر أن المراقبين داخل اللجان كانوا يحرصون على توفير الهدوء التام للطلاب.

من جانبه، قال ذكى محمد إن الامتحان اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط، حيث كانت الأسئلة سهلة ومباشرة ولم يكن هناك أي أسئلة خارج المنهج، وذكر أن الجميع داخل اللجان كانوا يتعاملون مع الطلاب برفق ولين، ووفروا الهدوء للطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولابد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش، سواء كانت كتابية أو إلكترونية، والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.