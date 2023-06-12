خبير سياحي: مصر تنفذ رحلات سياحة البالون الطائر 300 يوما بالسنة

أكد أحمد عبود الخبير السياحي أن مصر تقوم بتنفيذ رحلات سياحة البالون الطائر 300 يوما في السنة، موضحاً أن سياحة البالون الطائر تعد من أفضل أنواع سياحة المغامرات وأكثرها أمانا .

وقال الخبير السياحي خلال مداخلة هاتفية فضائية “تن” اليوم، إن مدينة الأقصر دخلت العالمية في مجال سياحة البالون الطائر منذ عام 2007 ، موضحا أن رحلات البالون الطائر تتم بمشاركة خبراء متخصصون من هيئة الأرصاد والملاحة الجوية، لقياس الرؤية واتجاه الرياح قبل إطلاق الرحلة بيوم.

وأكد أن مصر تقوم بتنفيذ رحلات سياحة البالون الطائر 300 يوما في السنة، وهو العدد الأكبر في العالم نظرا لاستقرار حالة الطقس.

وعن أسعار رحلات البلون، قال الخبير السياحي، إن الرحلات تبدأ في الفجر وتستمر لمدة ساعتين، ومكان طيران البالون يكون من أمام معبد حتشبسوت، وسعر الرحلة في مصر يبدأ من 20 إلى 50 دولار.