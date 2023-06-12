الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة حقائب السيدات بالدقى

المتهمين
المتهمين

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقائب السيدات فى الدقى.

وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة حقائب السيدات في منطقة الدقى باستخدام دراجة بخارية.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت البداية عندما ألقى ضباط قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بخطف حقائب السيدات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الدقى بإشراف المقدم عمرو فاروق، رئيس المباحث، بتورط عاطلين فى خطف حقائب السيدات أثناء سيرهن بالشوارع العامة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية يستخدمانها فى تتبع السيدات وسرقتهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

التحريات حول الواقعة السيدات الشوارع المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة

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