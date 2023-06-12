منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوات مميزة لتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطن

سلطت القناة الأولى الفضائية المصرية، الضوء علي منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تعد خطوات على الطريق لتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطن، في إطار النجاحات التي حققتها ثورة 30 يونيو حتي الآن.

وقالت القناة إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتبر نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءتها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل، حيث تتحمل الدولة أعباء توفير الخدمة الصحية عن غير القادرين، كما أن المستفيدين لهم حرية اختيار مقدمي الخدمات سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص.

- الدولة تتحمل 120 مليار جنيه ضمن تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن الدولة تتحمل تكلفة تتراوح ما بين 80 مليار إلى 120 مليار جنيه، ضمن تكلفة تطبيق منظومة منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على 6 مراحل بداية من عام 2019.

فيما يتم تحديد قيمة اشتراك المستفيد بناءً على الدخل الكلي لرب الأسرة ويقدر بحوالي 6 % من قيمة الدخل الكلي، إضافة إلى 4 % من صاحب العمل سواء كان ممثلا في الدولة أو القطاع الخاص، وهذا الاشتراك يمثل نحو ثلث التكلفة الإجمالية للمشروع في حالة التطبيق الكلي لنحو 90 % من السكان.

كما يمكن التسجيل ضمن قوائم غير القادرين الذين تتحمل عنهم الدولة قيمة الاشتراكات والمساهمات ليتمتع بالتغطية الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وبعد مرور 3 سنوات من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأ بمحافظة بورسعيد فقد تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الـ 6 للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا تم إجراء 70 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي وفقا لأعلى المعدلات والمعايير العالمية باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وهذا بالإضافة إلى إجراء لأكثر من 2 ونص مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي بالمحافظات والذي تم إجراؤه بشكل سنوي لكل منتفع بالمنظومة الجديدة وذلك بهدف المتابعة الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض ومسبباتها وحرصا علي سلامة وصحة المواطنين.