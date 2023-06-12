الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتشار الشرطة الرجالية والنسائية أمام أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة بالمعادى

الثانوية العامة
الثانوية العامة

على أبواب مدرسة الشهيد نقيب شرطة على أحمد شوقي للبنات بالمعادي، انتشرت قوات الشرطة الرجالية وكذا النسائية، وهو ما قوبل بترحيب الأهالي مؤكدين أن اصطفاف الشرطة على أبواب اللجان يضمن لهم ولأبنائهم الأمان، والسيطرة على بعض أعمال العنف والشغب التي تحدث أحيانًا أمام اللجان.

وقد ظهرت سيطرة الشرطة بالكامل أمام أبواب اللجنة، ومنعت أولياء الأمور من التواجد أمام باب المدرسة، والسماح لهم  بالجلوس والتواجد في أماكن أخرى جانبية مما وفر مظهرا منظما.

ويؤدي طلبة الثانوية العامة اليوم امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، وعلى الرغم من عدم إضافة المادتين للمجموع إلا أن أولياء الأمور حرصوا على اصطحاب أبنائهم بأنفسهم إلى المدارس وظهرت عليهم علامات القلق.

تقول والدة الطالبة أمنية سمير: على الرغم من عدم إضافة المادتين للمجموع، إلا أنهما مواد نجاح ورسوب لذا حرصنا على الحضور مع أبنائنا.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بسوهاج بلغ  29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو المقبل، وهم موزعون على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

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الثانوية العامة التربية والتعليم التربية الدينية التربية الوطنية امتحانات

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