صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ3 ملايين و600 ألف طن

أعلن عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للإردب وزن 150 كيلو جراما، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوريد لأكثر من 3 ملايين و400 ألف طن قمح محلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بجانب توريد 200 ألف طن قمح محلي صب "ديورم ط" لمصانع المكرونة بتصريح من وزارة التموين، ليصل إجمالي القمح المحلي الذي تم توريده لصالح وزارة التموين وأيضًا لمصانع المكرونة لأكثر من 3 ملايين و600 ألف طن، وذلك منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضي وحتى الآن.

وأضاف عبد الغفار السلاموني أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، كان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وساهم في الحد من هدر الأقماح، وأيضًا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والصبغة والعملين وأيضا أماكن زراعة الأقماح، مؤكدا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لأكثر من 6 أشهر.

وأشاد عبدالغفار السلاموني بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار فتح موسم توريد القمح المحلي من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مما يؤكد حرص الوزارة على توريد أي كمية قمح محلي من المزارعين طوال فترة الموسم.

كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحرص دائمًا على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج. وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تمت زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

وأضاف أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح بين 10 و15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي.

وأشار عبدالغفار السلاموني إلى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن، ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضًا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليونا إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميًا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش، رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.