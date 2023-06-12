إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بلبيس مسطرد بالشرقية

أصيب صباح اليوم الإثنين 9 أشخاص بكدمات وكسور بأمكان متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة جامبو وأخري ميكروباص بكوبري غيتا بطريق بلبيس- مسطرد وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وجروح بانحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة جامبو وأخري ميكروباص بكوبري غيتا أمام عزبة شرف الدين طريق بلبيس- مسطرد وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.